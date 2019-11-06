K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 82: Die lesbische Ehefrau
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine verheiratete Frau liegt ermordet in einem Hotelzimmer - alles deutet auf eine Liebesnacht hin. Kurz vor ihrem Tod hatte sie sich mit einer lesbischen Frau getroffen, die überall nur als "Sexy Secret" bekannt ist. Alexandra Rietz ermittelt undercover im Lesbenmilieu, um die Verdächtige zu finden. Plötzlich taucht der Witwer auf, um sich an der vermeintlichen Geliebten zu rächen. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1