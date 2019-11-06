Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Hochzeit mit Todesfolge

SAT.1Staffel 3Folge 84vom 06.11.2019
Hochzeit mit Todesfolge

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 84: Hochzeit mit Todesfolge

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine junge Frau soll an plötzlichem Herzversagen gestorben sein, aber ihre Schwester glaubt nicht an ihren natürlichen Tod und wendet sich an die Kommissare. Das Opfer ist bereits die dritte Ehefrau des Witwers, alle seine Ehefrauen starben an plötzlichem Herzversagen. Auffällig ist auch, dass immer der gleiche Arzt die Totenscheine ausgestellt hat. Alexandra Rietz ermittelt undercover. Rechte: Sat.1

