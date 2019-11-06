Naseband unter BeschussJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 85: Naseband unter Beschuss
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Paintball-Spieler wird auf der Straße von einem Stahlgeschoss tödlich getroffen. Die Ermittlungen führen die Kommissare zu dem Betreiber einer Paintball-Halle, der illegale Menschenjagden organisiert. Auch der Tote hatte an diesen Jagden teilgenommen. Dann wird Michael Naseband vor dem Kommissariat von einem Spieler beschossen. Rechte: Sat.1
