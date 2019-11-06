Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderisches Miststück

SAT.1Staffel 3Folge 86vom 06.11.2019
Mörderisches Miststück

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 86: Mörderisches Miststück

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Nachdem ein Mann vor einem Hotel erschossen wurde, führt die Spur zu einer verheirateten Frau, die eine kurze Affäre mit dem Opfer hatte: Die attraktive Blondine gesteht ohne zu zögern den Mord, der Tote hatte sie angeblich mit delikaten Sexfotos erpresst. Aber sie kann es nicht gewesen sein, denn zum Tatzeitpunkt war sie definitiv nicht in der Nähe des Tatorts. Warum hat sie gelogen? Rechte: Sat.1

