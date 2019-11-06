Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die habgierige Braut

SAT.1Staffel 3Folge 87vom 06.11.2019
Die Kommissare werden zu einer Schlägerei gerufen: Ein ehemaliger Häftling bedroht seine Exfreundin und ihren Verlobten. Am nächsten Tag wird der Verlobte mit einem Gabelstapler zu Tode gequetscht. Sofort fällt der Verdacht auf den ehemaligen Häftling, und in letzter Sekunde können die Ermittler das Leben seiner Exfreundin retten. Doch mit ihr stimmt etwas nicht. Rechte: Sat.1

