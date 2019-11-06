K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 87: Die habgierige Braut
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Kommissare werden zu einer Schlägerei gerufen: Ein ehemaliger Häftling bedroht seine Exfreundin und ihren Verlobten. Am nächsten Tag wird der Verlobte mit einem Gabelstapler zu Tode gequetscht. Sofort fällt der Verdacht auf den ehemaligen Häftling, und in letzter Sekunde können die Ermittler das Leben seiner Exfreundin retten. Doch mit ihr stimmt etwas nicht. Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
