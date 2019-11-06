K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 88: Der verkaufte Sohn
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Junge wird von seinen Adoptiveltern seit zehn Jahren vermisst - er war auf der Suche nach seiner leiblichen Mutter, die bei Obdachlosen lebte. Kommissar Naseband ist von dieser tragischen Geschichte gerührt und rollt den Fall neu auf. Der Einsatz unter den Brücken der Stadt ist lebensgefährlich und aussichtslos ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1