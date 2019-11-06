Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der verkaufte Sohn

SAT.1Staffel 3Folge 88vom 06.11.2019
Der verkaufte Sohn

Folge 88: Der verkaufte Sohn

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Junge wird von seinen Adoptiveltern seit zehn Jahren vermisst - er war auf der Suche nach seiner leiblichen Mutter, die bei Obdachlosen lebte. Kommissar Naseband ist von dieser tragischen Geschichte gerührt und rollt den Fall neu auf. Der Einsatz unter den Brücken der Stadt ist lebensgefährlich und aussichtslos ... Rechte: Sat.1

