K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 89: Mord unter Freunden
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Bewohner einer Hippie-WG wird mit einem Spaten niedergeschlagen. Seine Mitbewohner sind schockiert, aber dann finden die Kommissare die Tatwaffe im Geräteschuppen der jungen Leute. Brisant: Auf der Waffe befinden sich Fingerabdrücke, die auch bei einem ungeklärten Banküberfall sichergestellt wurden. Dann wird ein weiteres Mitglied ermordet. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1