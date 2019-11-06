Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord unter Freunden

SAT.1Staffel 3Folge 89vom 06.11.2019
Mord unter Freunden

Mord unter FreundenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 89: Mord unter Freunden

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Der Bewohner einer Hippie-WG wird mit einem Spaten niedergeschlagen. Seine Mitbewohner sind schockiert, aber dann finden die Kommissare die Tatwaffe im Geräteschuppen der jungen Leute. Brisant: Auf der Waffe befinden sich Fingerabdrücke, die auch bei einem ungeklärten Banküberfall sichergestellt wurden. Dann wird ein weiteres Mitglied ermordet. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen