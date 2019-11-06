Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissare in der Todesfalle

SAT.1Staffel 3Folge 93vom 06.11.2019
Kommissare in der Todesfalle

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 93: Kommissare in der Todesfalle

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Auf einem alten Schloss findet ein Krimispiel statt - als Ehepaar getarnt nehmen auch Alexandra Rietz und Michael Naseband teil. Die Aufgabe für die neun Teilnehmer: Einer von ihnen wird zum Schein getötet, der Rest sucht nach dem Mörder, als Hauptpreis winken 100.000 Euro! Als das Spiel startet, finden die Kommissare eine der Teilnehmerinnen tatsächlich tot auf ... Rechte: Sat.1

