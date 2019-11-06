Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Fesselspiele

SAT.1Staffel 3Folge 95vom 06.11.2019
Tödliche Fesselspiele

Tödliche FesselspieleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 95: Tödliche Fesselspiele

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Entfesslungskünstler stürzt bei der Probe in die Tiefe und überlebt nur knapp - alles deutet auf einen Mordanschlag hin. Der Künstler wurde bereits in der Vergangenheit Opfer einer Reihe mysteriöser Unfälle. Die Ermittlungen ergeben, dass er ein Weiberheld ist und ein Verhältnis mit der Moderatorin der Show hat. Hat seine schwangere Freundin die Tat begangen? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen