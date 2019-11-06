Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die geklaute Leiche

SAT.1
Staffel 3
Folge 99
vom 06.11.2019
Die geklaute Leiche

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 99: Die geklaute Leiche

22 Min.
Folge vom 06.11.2019

Ein reicher Unternehmer meldet seine Frau als vermisst, aber noch am selben Tag wird ihre Leiche im Kofferraum ihres Wagens gefunden. Der vermeintliche Täter ist schnell ermittelt: Ein Drogenabhängiger hat sie anscheinend ermordet und ihr Auto gestohlen. Der Verdächtige gibt zu, dass er den Wagen geklaut hat, von einer Leiche im Kofferraum wusste er jedoch nichts ... Rechte: Sat.1

SAT.1
