K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 99: Die geklaute Leiche
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein reicher Unternehmer meldet seine Frau als vermisst, aber noch am selben Tag wird ihre Leiche im Kofferraum ihres Wagens gefunden. Der vermeintliche Täter ist schnell ermittelt: Ein Drogenabhängiger hat sie anscheinend ermordet und ihr Auto gestohlen. Der Verdächtige gibt zu, dass er den Wagen geklaut hat, von einer Leiche im Kofferraum wusste er jedoch nichts ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1