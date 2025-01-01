Kommissar Rex
Folge 1: Endstation Wien - Pilot
86 Min.Ab 12
Im Herzen von Wien, auf der Terrasse des Haas-Hauses beim Stephansdom, explodiert eine Bombe. Ein hoher KGB-Offizier wird bei dem Anschlag getötet. Er ist nach Wien gekommen, um dort deponierte Schmiergelder abzuholen. Bei der Verfolgung des Attentäters über den Dächern von Wien kommt es zu einer Schießerei. Der Hundeführer des Polizeihundes Rex wird bei dem Einsatz erschossen, Rex selbst wird schwer verletzt. Kommissar Moser von der Mordkommission bemüht sich um den Hund.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1