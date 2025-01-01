Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Endstation Wien - Pilot

Staffel 1Folge 1
Endstation Wien - Pilot

Endstation Wien - PilotJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 1: Endstation Wien - Pilot

86 Min.Ab 12

Im Herzen von Wien, auf der Terrasse des Haas-Hauses beim Stephansdom, explodiert eine Bombe. Ein hoher KGB-Offizier wird bei dem Anschlag getötet. Er ist nach Wien gekommen, um dort deponierte Schmiergelder abzuholen. Bei der Verfolgung des Attentäters über den Dächern von Wien kommt es zu einer Schießerei. Der Hundeführer des Polizeihundes Rex wird bei dem Einsatz erschossen, Rex selbst wird schwer verletzt. Kommissar Moser von der Mordkommission bemüht sich um den Hund.

Kommissar Rex
Kommissar Rex

Kommissar Rex

