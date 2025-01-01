Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Unter den Straßen von Wien

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 13
Unter den Straßen von Wien

Kommissar Rex

Folge 13: Unter den Straßen von Wien

47 Min.Ab 12

Kanalarbeiter haben einen grausigen Fund gemacht: Eine angeschwemmte Sporttasche enthält Leichenteile! Durch Recherchen und Zeugenaussagen findet Moser heraus, an welcher Stelle des Kanalnetzes die Tasche ins Abwasser geleitet wurde. Nur kurze Zeit später erhält er erneut Hinweise: Eine zweite Tasche, die den Rumpf des Toten enthält, wurde gefunden. Eine Tätowierung verrät, dass es sich bei der Leiche um den Bankräuber Josef Hartmann handeln muss ...

