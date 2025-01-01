Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 7
Folge 7: Diagnose Mord

48 Min.Ab 12

In der psychiatrischen Klinik am "Steinhof" kommt es zu mysteriösen Todesfällen unter den Patienten. Der Klinikpathologe wendet sich an seinen Kollegen Dr. Graf und bittet ihn um Hilfe. Alle Patienten starben auf die gleiche Weise: Sie ertranken in einer Badewanne. Graf informiert Moser, der die Ermittlungen aufnehmen will, doch die Anstaltsleitung lehnt eine polizeiliche Untersuchung ab. Moser beschließt, sich als Alkoholiker in die Anstalt einweisen zu lassen ...

