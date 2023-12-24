Bring mir den Kopf von BeethovenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 12: Bring mir den Kopf von Beethoven
46 Min.Folge vom 24.12.2023Ab 12
Der Steinmetz Nemec soll im Auftrag des Antiquitätenhändlers Kronhauser den Kopf von Beethoven aus der Gruft des Wiener Zentralfriedhofs stehlen. Kurz darauf wird er erschlagen aufgefunden. Um an die Täter zu kommen, lässt Moser in der Presse verbreiten, dass der Kopf von Beethoven längst zu Staub zerfallen sei. Der Trick funktioniert: Kronhausers Auftraggeber, ein gewisser Strasser, verlangt sein Geld zurück. Er vermutet, dass Kronhauser ihm einen falschen Kopf verkauft hat.
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
12
