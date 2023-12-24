Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 12vom 24.12.2023
46 Min.Folge vom 24.12.2023Ab 12

Der Steinmetz Nemec soll im Auftrag des Antiquitätenhändlers Kronhauser den Kopf von Beethoven aus der Gruft des Wiener Zentralfriedhofs stehlen. Kurz darauf wird er erschlagen aufgefunden. Um an die Täter zu kommen, lässt Moser in der Presse verbreiten, dass der Kopf von Beethoven längst zu Staub zerfallen sei. Der Trick funktioniert: Kronhausers Auftraggeber, ein gewisser Strasser, verlangt sein Geld zurück. Er vermutet, dass Kronhauser ihm einen falschen Kopf verkauft hat.

