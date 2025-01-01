Kommissar Rex
Folge 14: Schüsse auf Rex
46 Min.Ab 12
Als zwei Nachtclubbesitzer ermordet werden, belauscht Moser ein Telefonat zwischen dem Profi-Killer Karenin und seinem Auftraggeber Matzner - damit kann er den Killer überführen. Doch Matzner gibt nicht auf und lässt Rex entführen. Er fordert von Moser: Entweder er nimmt seine Aussage zurück und Karenin kommt frei oder Rex muss sterben. Moser setzt alles auf eine Karte: Er nimmt seine Aussage zurück und versucht, Rex zu finden, bevor Karenin das Land verlassen kann.
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
12
