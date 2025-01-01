Kommissar Rex
Folge 11: Tödliche Teddys
46 Min.Ab 12
In einem Spielwarengeschäft explodiert eine Bombe, die in einem Teddybären versteckt war - schon der zweite Anschlag innerhalb kurzer Zeit. Beide Male handelte es sich um Teddybären der Firma Neuwirth. Moser vermutet, dass mit diesen Anschlägen die Firma geschädigt werden soll. Von der Chefin Diana Neuwirth erfährt er, dass es viele Leute mit Rachemotiven gibt, denn nach dem Tod ihres Vaters musste Diana einige Mitarbeiter entlassen ...
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1