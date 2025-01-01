Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Die Tote von Schönbrunn

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6
Folge 6: Die Tote von Schönbrunn

47 Min.Ab 12

Im Park des Schlosses Schönbrunn wird eine unbekannte Frau von zwei Gärtnern tot aufgefunden. Moser hat gleich zwei Verdächtige: Dr. Fuchs, ein Frauenarzt, der mit der Toten ein Verhältnis hatte, und der Tierpfleger Karasek, der in der Nähe des Tatortes gesehen wurde ...

