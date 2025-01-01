Kommissar Rex
Folge 6: Die Tote von Schönbrunn
47 Min.Ab 12
Im Park des Schlosses Schönbrunn wird eine unbekannte Frau von zwei Gärtnern tot aufgefunden. Moser hat gleich zwei Verdächtige: Dr. Fuchs, ein Frauenarzt, der mit der Toten ein Verhältnis hatte, und der Tierpfleger Karasek, der in der Nähe des Tatortes gesehen wurde ...
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
12
