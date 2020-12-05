Der Tod der alten DamenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 4: Der Tod der alten Damen
46 Min.Folge vom 05.12.2020Ab 12
Als alleinstehende ältere Damen in einem Wiener Nobelbezirk verschwinden, recherchiert Moser, dass sie alle Kundinnen eines Feinkostladens waren. Rex freundet sich mit einem Kind an, dem wichtigsten Augenzeugen. Mit einem Sender am Halsband verfolgt der Hund die ehemalige Besitzerin des Feinkostladens ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF