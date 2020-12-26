Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Ein feines Haus

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 26.12.2020
Ein feines Haus

Ein feines HausJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 8: Ein feines Haus

47 Min.Folge vom 26.12.2020Ab 12

Auf dem Dachboden eines gutbürgerlichen Reihenhauses wird am Neujahrsmorgen eine Frau erhängt aufgefunden. Kein Suizid, wie sich herausstellt: Die Kiste, auf der die Tote angeblich gestanden haben soll, ist zu klein. Die Hausbewohner geben sich alle Mühe, sich als "feine Leute" zu präsentieren, aber die heile Welt ist nur vorgetäuscht: Rex findet in dem Haus einen Mann - eingesperrt in einen Kühlschrank ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen