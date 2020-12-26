Kommissar Rex
Folge 8: Ein feines Haus
47 Min.Folge vom 26.12.2020Ab 12
Auf dem Dachboden eines gutbürgerlichen Reihenhauses wird am Neujahrsmorgen eine Frau erhängt aufgefunden. Kein Suizid, wie sich herausstellt: Die Kiste, auf der die Tote angeblich gestanden haben soll, ist zu klein. Die Hausbewohner geben sich alle Mühe, sich als "feine Leute" zu präsentieren, aber die heile Welt ist nur vorgetäuscht: Rex findet in dem Haus einen Mann - eingesperrt in einen Kühlschrank ...
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
