Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Amok

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9
Amok

AmokJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 9: Amok

47 Min.Ab 12

Stefan Lanz ist Mitglied einer Yuppie-Clique, die sich regelmäßig zu Gruppensex-Wochenenden trifft. Als Lanz kurz vor einer Knieoperation zum zweiten Mal Blut abgenommen wird, wird er misstrauisch. Er verschafft sich Einsicht in sein Krankenblatt und erkennt, dass unter der Rubrik HIV das Wort "positiv" eingetragen ist. Lanz folgert, dass ihn jemand aus der Clique infiziert hat und schwört Rache ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen