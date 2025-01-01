Kommissar Rex
Folge 9: Amok
47 Min.Ab 12
Stefan Lanz ist Mitglied einer Yuppie-Clique, die sich regelmäßig zu Gruppensex-Wochenenden trifft. Als Lanz kurz vor einer Knieoperation zum zweiten Mal Blut abgenommen wird, wird er misstrauisch. Er verschafft sich Einsicht in sein Krankenblatt und erkennt, dass unter der Rubrik HIV das Wort "positiv" eingetragen ist. Lanz folgert, dass ihn jemand aus der Clique infiziert hat und schwört Rache ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1