Kommissar Rex
Folge 3: Flucht in den Tod
47 Min.Ab 12
Am Stadtrand von Wien wird in einer Mülltonne eine Leiche gefunden - ohne Ausweis. Moser vermutet, dass es sich um einen illegalen Einwanderer handelt. Er stößt auf eine Organisation, die Immigranten ermordet, um ihre Nieren auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Bei dem Versuch, die Bande zu verhaften, wird Moser angeschossen und gefangen genommen ...
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1