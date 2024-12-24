Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tanz auf dem Vulkan

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 24.12.2024
Folge 5: Tanz auf dem Vulkan

46 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12

Der polnische Untersuchungshäftling Borek wird von einem Komplizen gewaltsam befreit. Gemeinsam wollen sie gestohlenes Plutonium aus einem früheren Coup außer Landes bringen. Der Plan schlägt fehl: Der Komplize wird lebensgefährlich verletzt, Borek selbst dringt auf der Flucht vor der Polizei in eine Ballettschule ein und nimmt dort eine Unterrichtsklasse samt Ballettlehrerin als Geiseln. Mit Hilfe von Rex will Moser die Mädchen aus der Gewalt des Verbrechers retten.

SAT.1 GOLD
