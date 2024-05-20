Kommissar Rex
Folge 10: Der erste Preis
48 Min.Folge vom 20.05.2024Ab 12
In den Praterauen findet man die Leiche eines zwölfjährigen Mädchens, das nach einer Klaviermatinée nicht nach Hause gekommen war. Wenig später verschwindet die kleine Christl Strobl, die gerade einen Preis bei einem Klavierwettbewerb gewonnen hatte. Moser findet heraus, dass beide Mädchen denselben Klavierlehrer hatten. Es stellt sich heraus, dass der Klavierlehrer Hoffmann kein Alibi hat. Als im Keller seines Hauses die Leiche von Christl gefunden wird, scheint der Fall gelöst.
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1