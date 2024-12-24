Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Ein perfekter Mord

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 24.12.2024
Folge 2: Ein perfekter Mord

46 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12

In einem renommierten Heurigenlokal stirbt der lebenslustige Wirt Hans Felsner scheinbar an Herzversagen. Wie Moser gemeinsam mit Dr. Graf herausfindet, handelt es sich dabei jedoch um einen besonders raffinierten Mord, der nur durch Zufall entdeckt wurde. Der Verdacht fällt zunächst auf Helga, die Ehefrau des Wirts, und dessen Schwägerin Gerda, mit der der Tote ein Verhältnis hatte. Doch dann geschieht ein zweiter Mord - geschickt als Suizid getarnt ...

