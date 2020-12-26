Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Stumme Schreie

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 26.12.2020
Stumme Schreie

Stumme SchreieJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 1: Stumme Schreie

48 Min.Folge vom 26.12.2020Ab 12

Die kleine Ines wird tot am Donauufer gefunden. Zur gleichen Zeit verschwinden aus einem Vergnügungspark Mädchen, die ein paar Tage später jedoch wiedergefunden werden: missbraucht und so unter Schock, dass sie vernehmungsunfähig sind. Moser vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Mord und den Entführungen. Der Weg zu den Tätern führt über die kleine Birgit. Das Kind ist seit der Entführung in einer Klinik und nicht ansprechbar - doch dann ist Birgit plötzlich verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 11 Staffeln und Folgen