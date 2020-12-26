Kommissar Rex
Folge 1: Stumme Schreie
48 Min.Folge vom 26.12.2020Ab 12
Die kleine Ines wird tot am Donauufer gefunden. Zur gleichen Zeit verschwinden aus einem Vergnügungspark Mädchen, die ein paar Tage später jedoch wiedergefunden werden: missbraucht und so unter Schock, dass sie vernehmungsunfähig sind. Moser vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Mord und den Entführungen. Der Weg zu den Tätern führt über die kleine Birgit. Das Kind ist seit der Entführung in einer Klinik und nicht ansprechbar - doch dann ist Birgit plötzlich verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF