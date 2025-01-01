Kommissar Rex
Folge 6: Die blinde Zeugin
46 Min.Ab 12
In einem Hotelzimmer wird ein Mann erschossen und die blinde Telefonistin Brigitte Heinrich ist Ohrenzeugin des Mordes. Ein Safeschlüssel bringt Kommissar Moser und sein Team auf das Tatmotiv: Der Tote war Giftmüll-Schiebern auf der Spur. Mosers und Stockingers Ermittlungen führen in die Slowakei, Rex bleibt bei Brigitte zurück. Doch die beiden schweben in Lebensgefahr: Auf die blinde Zeugin werden raffinierte Mordanschläge verübt.
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1