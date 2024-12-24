Kommissar Rex
Folge 11: Entführt
47 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
In einem leeren Eisenbahnwaggon wurde die Leiche des Rentners Franz Pichler gefunden. Richie Moser findet während seiner Ermittlungen eine heiße Spur, die zu einem Gartenhaus führt. Als er während einer Routinebefragung zufällig auf die verheiratete Heidi Staller trifft, scheint die etwas zu verschweigen. Und tatsächlich: Ihr Gatte, der Großindustrielle Erich Staller, wurde von skrupellosen Verbrechern entführt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1