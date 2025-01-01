Kommissar Rex
Folge 5: Der maskierte Tod
47 Min.Ab 12
In der Kabine eines Schönheitssalons erstickt eine Kundin. Die beste Freundin der Toten, Sektfabrikantin Karla Wilke, befindet sich zur Tatzeit in der Nachbarkabine. Gerichtsmediziner Dr. Graf bestätigt Richies Verdacht: Die Kundin wurde ermordet. Moser nimmt Karla Wilke ins Verhör und hat einen ernsten Verdacht. Er ist sich sicher: Dem Mörder ist ein schwerwiegender Fehler unterlaufen - er hat sein Opfer verwechselt. Frau Wilke schwebt in Lebensgefahr ...
