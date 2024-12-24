Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 15 vom 24.12.2024
Folge vom 24.12.2024 Ab 12

Die Stimmung im Büro ist gedrückt, weil Stockingers Abreise nach Salzburg bevorsteht, als kurz nacheinander zwei Frauenleichen entdeckt werden: Eine Richterin und eine Ärztin. Das Team ermittelt fieberhaft, weil der Täter wahrscheinlich erneut zuschlagen wird. Sein Tatmotiv: Rache. Dann findet Rex ein weiteres Opfer des Amokläufers. Eine dramatische Verfolgungsjagd beginnt. Im Büro bereitet Höllerer derweil eine kleine Feier vor: mit Wurstsemmeln und Abschiedsfoto.

