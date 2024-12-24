Kommissar Rex
Folge 15: Stockis letzter Fall
46 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
Die Stimmung im Büro ist gedrückt, weil Stockingers Abreise nach Salzburg bevorsteht, als kurz nacheinander zwei Frauenleichen entdeckt werden: Eine Richterin und eine Ärztin. Das Team ermittelt fieberhaft, weil der Täter wahrscheinlich erneut zuschlagen wird. Sein Tatmotiv: Rache. Dann findet Rex ein weiteres Opfer des Amokläufers. Eine dramatische Verfolgungsjagd beginnt. Im Büro bereitet Höllerer derweil eine kleine Feier vor: mit Wurstsemmeln und Abschiedsfoto.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1