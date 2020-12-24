Kommissar Rex
Folge 7: Gefährliche Jagd
47 Min.Folge vom 24.12.2020Ab 12
Ernst Fuchs und Fritz Groh überfallen einen Geldtransport. Bei dem Schusswechsel kommen Fritz und ein Geldbote ums Leben - Ernst flieht mit dem Geld. Bei der Jagd durch einen verwinkelten Sozialbau treiben Moser und Rex den Flüchtigen in die Enge: Fuchs dreht durch und nimmt eine Geisel. Kommissar und Täter kennen sich: Zwischen den beiden ist noch eine Rechnung offen. Als Fuchs in einen alten Wasserturm flieht, kommt es zu einer Schießerei, in die Rex unerwartet eingreift.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF