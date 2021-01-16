Über den Dächern von WienJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 14: Über den Dächern von Wien
46 Min.Folge vom 16.01.2021Ab 12
Ein Auto stürzt über einen Abhang, die Fahrerin verbrennt bis zur Unkenntlichkeit. Ein Brandexperte alarmiert Kommissar Moser und sein Team: Beim Unfallhergang gibt es Ungereimtheiten. Die Frau lebte wohl noch, als der Wagen in Brand geriet. Unfall, Suizid oder Mord? Die Spur führt ins Rotlichtmilieu. Während Moser und Dr. Graf mithilfe eines Computerprogramms das Gesicht der Toten rekonstruieren, verfolgen Stockinger und Rex die Spur von zwei vermissten Prostituierten.
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1