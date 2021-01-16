Zum Inhalt springenBarrierefrei
Über den Dächern von Wien

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 14 vom 16.01.2021
Folge 14: Über den Dächern von Wien

46 Min. Folge vom 16.01.2021 Ab 12

Ein Auto stürzt über einen Abhang, die Fahrerin verbrennt bis zur Unkenntlichkeit. Ein Brandexperte alarmiert Kommissar Moser und sein Team: Beim Unfallhergang gibt es Ungereimtheiten. Die Frau lebte wohl noch, als der Wagen in Brand geriet. Unfall, Suizid oder Mord? Die Spur führt ins Rotlichtmilieu. Während Moser und Dr. Graf mithilfe eines Computerprogramms das Gesicht der Toten rekonstruieren, verfolgen Stockinger und Rex die Spur von zwei vermissten Prostituierten.

