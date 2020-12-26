Kommissar Rex
Folge 9: Im Zeichen des Satans
47 Min.Folge vom 26.12.2020Ab 12
Am Stadtrand von Wien werden vier Frauenleichen gefunden - im Abstand von genau 666 Metern voneinander vergraben. Alles deutet auf einen Ritualmord hin. Wer wird das nächste Opfer sein? Die Spur führt in ein einsames Schloss, das Hauptquartier einer Sekte. Dort entdeckt Moser Anne, die dem Satan geopfert werden soll. In letzter Minute kann sie vor dem Ritual in Mosers Haus fliehen - doch die Verfolger lassen nicht locker ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF