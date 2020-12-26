Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Im Zeichen des Satans

SAT.1Staffel 2Folge 9vom 26.12.2020
Im Zeichen des Satans

Im Zeichen des SatansJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 9: Im Zeichen des Satans

47 Min.Folge vom 26.12.2020Ab 12

Am Stadtrand von Wien werden vier Frauenleichen gefunden - im Abstand von genau 666 Metern voneinander vergraben. Alles deutet auf einen Ritualmord hin. Wer wird das nächste Opfer sein? Die Spur führt in ein einsames Schloss, das Hauptquartier einer Sekte. Dort entdeckt Moser Anne, die dem Satan geopfert werden soll. In letzter Minute kann sie vor dem Ritual in Mosers Haus fliehen - doch die Verfolger lassen nicht locker ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 11 Staffeln und Folgen