Kommissar Rex

Tödliche Verführung

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 26.12.2020
Folge 4: Tödliche Verführung

47 Min.Folge vom 26.12.2020Ab 12

Ein deutscher Tourist fotografiert in der Wiener Innenstadt junge Männer. Einen davon, den gutaussehenden Hubert Meixner, lädt er abends in sein Hotelzimmer ein. Am nächsten Morgen wird der Tourist tot aufgefunden - die Fotos sind die einzige Spur. Als Hubert Meixner die Bilder abholen will, wird er von Kommissar Moser und Rex verfolgt ...

