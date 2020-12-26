Kommissar Rex
Folge 4: Tödliche Verführung
47 Min.Folge vom 26.12.2020Ab 12
Ein deutscher Tourist fotografiert in der Wiener Innenstadt junge Männer. Einen davon, den gutaussehenden Hubert Meixner, lädt er abends in sein Hotelzimmer ein. Am nächsten Morgen wird der Tourist tot aufgefunden - die Fotos sind die einzige Spur. Als Hubert Meixner die Bilder abholen will, wird er von Kommissar Moser und Rex verfolgt ...
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1