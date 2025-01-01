Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3
Folge 3: Ein mörderischer Sommer

47 Min.Ab 12

Im FKK-Gebiet der Donauauen wird ein Liebespaar ermordet - auf der Brust der Toten befindet sich ein blutiges Zeichen. Verbrechen aus Eifersucht oder Ritualmord? Ein ähnlicher Mord im Vorjahr wurde nie aufgeklärt - jetzt hat der "Liebespaarmörder" wieder zugeschlagen. Stockinger hat einen Verdächtigen, kann ihm jedoch nichts nachweisen. Mit seiner Kollegin Elisabeth Böhm will Kommissar Moser dem Mörder eine Falle stellen: Auf dem FKK-Gelände tarnen sich die beiden als Liebespaar.

