Kommissar Rex
Folge 3: Ein mörderischer Sommer
47 Min.Ab 12
Im FKK-Gebiet der Donauauen wird ein Liebespaar ermordet - auf der Brust der Toten befindet sich ein blutiges Zeichen. Verbrechen aus Eifersucht oder Ritualmord? Ein ähnlicher Mord im Vorjahr wurde nie aufgeklärt - jetzt hat der "Liebespaarmörder" wieder zugeschlagen. Stockinger hat einen Verdächtigen, kann ihm jedoch nichts nachweisen. Mit seiner Kollegin Elisabeth Böhm will Kommissar Moser dem Mörder eine Falle stellen: Auf dem FKK-Gelände tarnen sich die beiden als Liebespaar.
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
