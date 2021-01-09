Kommissar Rex
Folge 10: Duft des Todes
46 Min.Folge vom 09.01.2021Ab 12
Eine junge, hübsche Frau wird im Badezimmer erdrosselt. Auf den Geruch am Gürtel des Bademantels reagiert Rex empfindlich. Doch außer dem Parfüm hat der Täter keine Spuren hinterlassen. Kommissar Moser und seine Kollegen finden heraus, dass die Frau vor ihrem Tod einen attraktiven Mann kennengelernt hat - alles weist auf einen Heiratsschwindler hin. Doch bringt ein Heiratsschwindler seine Opfer um?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF