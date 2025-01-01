Kommissar Rex
Folge 13: Drei Sekunden bis zum Tod
47 Min.Ab 12
Als der Besitzer von zwei Gemüseläden am Naschmarkt erschossen wird, werden die Ermittlungen durch die Marktleute behindert. Kurz darauf wird auch noch ein Lkw-Fahrer erschlagen: Der Tote, Werner Gredl, ist der Mann der russischen Wirtin Irina. Kommissar Moser tarnt sich als Hilfsarbeiter und ermittelt undercover auf dem Gemüsemarkt. Er stellt fest, dass Irina Angst hat, weil sie erpresst wird. Moser kommt bei seinen verdeckten Ermittlungen einer dubiosen Gruppe auf die Spur.
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1