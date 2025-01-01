Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Drei Sekunden bis zum Tod

Staffel 2Folge 13
Drei Sekunden bis zum Tod

Kommissar Rex

Folge 13: Drei Sekunden bis zum Tod

47 Min.Ab 12

Als der Besitzer von zwei Gemüseläden am Naschmarkt erschossen wird, werden die Ermittlungen durch die Marktleute behindert. Kurz darauf wird auch noch ein Lkw-Fahrer erschlagen: Der Tote, Werner Gredl, ist der Mann der russischen Wirtin Irina. Kommissar Moser tarnt sich als Hilfsarbeiter und ermittelt undercover auf dem Gemüsemarkt. Er stellt fest, dass Irina Angst hat, weil sie erpresst wird. Moser kommt bei seinen verdeckten Ermittlungen einer dubiosen Gruppe auf die Spur.

