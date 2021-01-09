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Kommissar Rex

Tod eines Kindes

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 09.01.2021
Tod eines Kindes

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Kommissar Rex

Folge 8: Tod eines Kindes

47 Min.Folge vom 09.01.2021Ab 12

Mitten im Winter wird die kleine Sabine tot in einem Freibad gefunden. Gerichtsmediziner Dr. Graf bestätigt Mosers Verdacht: Es war kein Unfall, der Fundort ist nicht mit dem Tatort identisch, das Kind wurde in einem anderen Bad getötet. In den Umkleidekabinen findet Rex Sabines Geldbeutel - damit will Moser den Täter in eine Falle locken. Tatsächlich wird ein Mann festgenommen, doch dieser hat ein Alibi. Kurz darauf gesteht ein weiterer Verdächtiger, aber Moser hat Zweifel ...

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