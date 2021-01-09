Kommissar Rex
Folge 8: Tod eines Kindes
47 Min.Folge vom 09.01.2021Ab 12
Mitten im Winter wird die kleine Sabine tot in einem Freibad gefunden. Gerichtsmediziner Dr. Graf bestätigt Mosers Verdacht: Es war kein Unfall, der Fundort ist nicht mit dem Tatort identisch, das Kind wurde in einem anderen Bad getötet. In den Umkleidekabinen findet Rex Sabines Geldbeutel - damit will Moser den Täter in eine Falle locken. Tatsächlich wird ein Mann festgenommen, doch dieser hat ein Alibi. Kurz darauf gesteht ein weiterer Verdächtiger, aber Moser hat Zweifel ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF