Kommissar Rex
Folge 12: Tödliche Dosis
47 Min.Ab 12
Dr. Heinz Hausner, Professor für Tiermedizin, bricht tot auf der Straße zusammen: Herzinfarkt. Was zunächst wie ein natürlicher Tod aussieht, ist Mord. Dr. Hausners Ehefrau Ines und seine Geliebte Uschi Reichert waren in der Nähe des Tatorts - beide haben kein Alibi. Währenddessen verschwindet aus den Käfigen der Universität ein Beagle, den Hausner kurz vor seinem Tod untersucht hat. Rex stöbert die verstörte Hundedame auf ...
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
12
