SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12
47 Min.Ab 12

Dr. Heinz Hausner, Professor für Tiermedizin, bricht tot auf der Straße zusammen: Herzinfarkt. Was zunächst wie ein natürlicher Tod aussieht, ist Mord. Dr. Hausners Ehefrau Ines und seine Geliebte Uschi Reichert waren in der Nähe des Tatorts - beide haben kein Alibi. Währenddessen verschwindet aus den Käfigen der Universität ein Beagle, den Hausner kurz vor seinem Tod untersucht hat. Rex stöbert die verstörte Hundedame auf ...

SAT.1 GOLD
