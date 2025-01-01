Kommissar Rex
Folge 2: Blutspuren
46 Min.Ab 12
Ein Unbekannter hat sich vor einen Zug geworfen, Gerichtsmediziner Dr. Graf glaubt jedoch nicht an Suizid. Als Moser und Rex in der Nähe des Bahndamms verdächtige Spuren finden, steht es fest: Der Mann war bereits vor dem Unglück tot. Weder die Ehefrau des Toten, Gerti, noch seine Geliebte Irene haben ein Alibi. Dann findet Kunert, Mechaniker in einer illegalen Autowerkstatt, am Wagen des jungen Alexander Prinz Blutspuren ...
