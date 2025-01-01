Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Blutspuren

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2
Blutspuren

BlutspurenJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 2: Blutspuren

46 Min.Ab 12

Ein Unbekannter hat sich vor einen Zug geworfen, Gerichtsmediziner Dr. Graf glaubt jedoch nicht an Suizid. Als Moser und Rex in der Nähe des Bahndamms verdächtige Spuren finden, steht es fest: Der Mann war bereits vor dem Unglück tot. Weder die Ehefrau des Toten, Gerti, noch seine Geliebte Irene haben ein Alibi. Dann findet Kunert, Mechaniker in einer illegalen Autowerkstatt, am Wagen des jungen Alexander Prinz Blutspuren ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen