Log Horizon
Folge 1: Die Katastrophe
24 Min.Ab 12
Shiroe ist passionierter Spieler des MMORPG "Elder Tales". Bei einer Aktualisierung des Online-Rollenspiels kommt es eines Tages zu einem Fehler, der alle aktiven Player in der virtuellen Welt einsperrt. Gemeinsam mit seinen Freunden muss Shiroe sich nun in seinem neuen Leben zurechtfinden.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN