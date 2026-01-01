Log Horizon
Folge 9: Das Bündnis der Tafelrunde
24 Min.Ab 12
Shiroe versammelt die unterschiedlichen Gildenmeister Akibas, um mit ihnen über die Zukunft der Stadt zu sprechen. Er will einen Rat gründen, der sich um die Probleme der Bewohner kümmert. Gemeinsam überlegen die Vertreter, welche Regeln und Gesetze es geben muss, um das Bündnis der Tafelrunde in die Tat umzusetzen.
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN