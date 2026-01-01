Log Horizon
Folge 13: Schutzschild und Freiheit
24 Min.Ab 12
Die Mitglieder der Tafelrunde sind zu zahlreichen Veranstaltungen eingeladen. Gemeinsam entscheiden sie, wer welches Event besuchen wird. Krusty nähert sich währenddessen Prinzessin Rayneshia an, um durch sie Informationen über das Palastvolk zu erhalten.
Log Horizon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN