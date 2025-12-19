Log Horizon
Folge 6: Entschluss
24 Min.Ab 12
Shiroe und seine Freunde kehren erfolgreich nach Akiba zurück. Um Seraras Befreiung zu feiern, veranstaltet ihre Gilde ein Fest in der Stadt. Nyanta zeigt dem Koch der Sichelmondallianz währenddessen, wie die Real Food Preparation funktioniert.
Log Horizon
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN