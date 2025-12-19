Log Horizon
Folge 8: Der Schurke mit Brille
24 Min.Ab 12
Shiroe erteilt Marielle und Henrietta den Auftrag, mit Karashin über ein mögliches Abkommen zu verhandeln. Der Gildenmeister von Einkaufsstraße 8 versucht, für sich selbst den besten Deal herauszuschlagen, doch Shiroe ist ihm bereits einen Schritt voraus.
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN