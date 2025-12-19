Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crunchy RollStaffel 1Folge 20
Folge 20: Der Vertrag

24 Min.Ab 12

Shiroe eilt nach Choshi, um den tödlich verwundeten Rundelhaus zu retten. Da der Verletzte ein Weltbewohner ist, kann er nicht mit den üblichen Methoden wiederbelebt werden. Shiroe benutzt eine neue Art der Magie und unterbreitet dem Jungen ein Angebot, das ihn zum Abenteurer und Teil von Log Horizon machen würde.

