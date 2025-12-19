Log Horizon
Folge 18: Der Expeditionstrupp
24 Min.Ab 12
Shiroe und Akatsuki begrüßen Prinzessin Rayneshia in Akiba und zeigen ihr die Stadt. Die junge Herrscherin wendet sich an die Bevölkerung und bittet um Unterstützung im Kampf gegen die Goblins. Mit ihrer emotionalen Rede kann sie die versammelten Abenteurer überzeugen, die sich umgehend auf die Schlacht vorbereiten.
Log Horizon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN