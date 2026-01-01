Log Horizon
Folge 5: Rückkehr nach Akiba
24 Min.Ab 12
Gemeinsam gelingt es Shiroe und Nyanta, die Schurken der Brigandia-Gilde zu besiegen. Nun machen sie sich zusammen mit der befreiten Serara auf den Rückweg nach Akiba. Unterwegs schlagen sie ihr Lager auf und Nyanta nutzt die Gelegenheit, um der Gruppe zu zeigen, wie er Essen zubereitet.
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
