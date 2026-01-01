Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Log Horizon

Rückkehr nach Akiba

CrunchyrollStaffel 1Folge 5
Rückkehr nach Akiba

Rückkehr nach AkibaJetzt kostenlos streamen

Log Horizon

Folge 5: Rückkehr nach Akiba

24 Min.Ab 12

Gemeinsam gelingt es Shiroe und Nyanta, die Schurken der Brigandia-Gilde zu besiegen. Nun machen sie sich zusammen mit der befreiten Serara auf den Rückweg nach Akiba. Unterwegs schlagen sie ihr Lager auf und Nyanta nutzt die Gelegenheit, um der Gruppe zu zeigen, wie er Essen zubereitet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Log Horizon
Crunchyroll
Log Horizon

Log Horizon

Alle 2 Staffeln und Folgen