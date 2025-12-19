Log Horizon
Folge 17: Eine faule, feige Prinzessin
24 Min.Ab 12
Naotsugu und Nyanta planen einen Überraschungsangriff auf die Goblins. Deshalb hält Minori mit ihrer kurzzeitig verbesserten Sehkraft Ausschau nach den Feinden. Die Fürsten von Eastal diskutieren währenddessen darüber, ob es sich bei den aktuellen Geschehnissen um eine Verschwörung von Shiroe und seinen Freunden handelt.
Log Horizon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
