Log Horizon
Folge 19: Eifert eurem Vorbild nach
24 Min.Ab 12
Krusty bewegt sich mit seiner Truppe auf die Hauptstreitkräfte der Goblins zu. Am Kasumi-Lake treffen die Armeen aufeinander und liefern sich einen harten Kampf. Mithilfe eines Kommunikationsnetzes können Shiroe und die anderen im Hauptquartier die Geschehnisse an unterschiedlichen Orten überwachen und koordinieren. Die Stadt Choshi, in der sich Minori und ihre Freunde befinden, spielt eine zentrale Rolle in Shiroes Plan.
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN