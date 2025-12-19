Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Log Horizon

Die Schlacht bei Roka

Crunchy RollStaffel 1Folge 2
Die Schlacht bei Roka

Die Schlacht bei RokaJetzt kostenlos streamen

Log Horizon

Folge 2: Die Schlacht bei Roka

24 Min.Ab 12

In der virtuellen Welt von "Elder Tales" treiben sich zahlreiche Player Killer herum, gegen die sich Shiroe und seine Freunde zur Wehr setzen müssen. Sie konzentrieren sich auf ihr Training, um den Gegner besiegen zu können. Schon bald geraten sie in einen Hinterhalt, in dem sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Log Horizon
Crunchy Roll
Log Horizon

Log Horizon

Alle 2 Staffeln und Folgen